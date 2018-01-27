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Ekonomi

​TİM Kurucu Başkanı Okan Oğuz İYİ Parti Genel Başkan Danışmanlığı'na atandı

İstanbul, 27 Ocak (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Kurucu Başkanı Okan Oğuz, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanlığı’na atandı

27 Ocak 2018 15:44

İstanbul, 27 Ocak (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Kurucu Başkanı Okan Oğuz, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanlığı’na atandı.
İYİ Parti’nin kuruluş çalışmalarında görev alan ve Kurucular Kurucu Üyesi olan Okan Oğuz, Ocak 2018 tarihi itibariyle Genel Başkan Meral Akşener’in danışmanları arasında yerini aldı. 
İş dünyasının önde gelen isimlerinden olan Okan Oğuz, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Kurucu Başkanı. Kuruluşundan itibaren 9 yıl TİM Başkanlığı yapan Okan Oğuz, aynı zamanda İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanlığı görevinde de bulundu. 
İstanbul’da 1953 yılında doğan Okan Oğuz, İstanbul İktisadi Ticari Akademisi (İİTİA) İşletme bölümünden mezun oldu. Avusturya-Viyana Welthandel University’de de lisansüstü eğitimi aldı. 
1980 yılından itibaren iş hayatına atılan Okan Oğuz, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, İHKİB Eğitim Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı, İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Tekstil Vakfı üyeliği, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası (İSOV) Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulundu. 
Okan Oğuz ayrıca; Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Mütevelli Heyeti üyeliği,  Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)  Mütevelli Heyeti üyeliği, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyeliği, Büyük Kulüp Yönetim Kurulu Üyeliği ile sosyal alanlarda da faaliyette bulundu. 
Oğuz, Almanca ve İngilizce biliyor.

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