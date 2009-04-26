TİM: ‘Hurda indirimi iç pazarı canlandırır’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, otomotivde sağlanacak hurda indiriminin iç pazarın canlanmasında önemli olacağını belirtti.



ÖTV indiriminin otomotiv endüstrisini canlandırdığını, ancak 15 Haziran sonrasının kara kara düşündürdüğünü kaydeden sektör temsilcileri, hurda indiriminin bir an önce devreye girmesini istedi.



Mehmet Büyükekşi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ÖTV indiriminin otomotiv sektörüne olumlu etki yaptığını, ancak ilk 3 ayda satılan otomobillerin yüzde 74'ünün ithal yüzde 26'sının da yerli otomobil satışlarından oluştuğunu, otomotiv ihracatında ilk 3 ayda yüzde 50'in üzerinde düşüş olduğunu kaydetti.



Büyükekşi, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Üretimin yüzde 80'i de ihracata yönelikti. İhracatta önemli bir yere sahip otomotiv sektörünün ayakta kalabilmesi için şimdi geçici bir önlem olarak iç tüketimin canlandırılması gerekiyor. Almanya ve Fransa hurda indirimi getirdi. Araç başına 2 bin 500 avro verdiler ve sektör çok canlandı. Bu bizim yan sanayicimizin ihracatını artırdı. Eskiden oto ihracatı daha yüksekken bu desteklerle şimdi yan sanayinin ihracatı arttı. Bu konuda biz hurda indiriminin iç pazarın canlanmasında önemli olacağını düşünüyoruz."



Otomotiv 15 Haziran sonrasını kara kara düşünüyor



Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) Başkanı Ferit Sünneli de ÖTV indiriminin piyasaya sadece moral verdiğini öne sürerek, "Ne yazık ki, ÖTV indirimi 15 Haziran'da son bulacak. Otomotiv sektörü bu indirimden yeteri kadar fayda sağlayamamıştır. Türk otomotiv sanayi 15 Haziran sonrasını kara kara düşünmektedir" ifadesine yer verdi.



Sünneli, uygulanmakta olan ÖTV indiriminin hurda indirimi ile desteklenmesi halinde Türk otomotiv endüstrisinin daha çabuk ayağa kalkabileceğini vurguladı.



Bunu yakın zamanda uygulayan ülkeler olduğunu, Almanya'nın, hurda indirimi ile kendi iç pazarını yüzde 22 artırdığını ifade eden Sünneli, sektörün önemli ölçüde hareketlenmesini sağlayacağına inandıkları hurda indiriminin otomotiv endüstrisinin rahat bir nefes almasını sağlayacağını kaydetti.



Krizden çıkış yolu



Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Ömer Burhanoğlu da krizin çıkış yolunun otomotiv üzerinden olacağını belirterek, bu nedenle bekledikleri indirimin bir an önce yürürlüğe girmesini istedi.



ÖTV indirimini destek paketinin bir kurdelesi ve geçici çözümü olarak niteleyen Burhanoğlu, otomotiv sektörünün kalıcı önlemlere ihtiyacı bulunduğunu belirtti.



Burhanoğlu, açıklamasında "Ticari araçlar için de bir açılım şart. 16 yaş üstü için planlanan, fakat devreye alınmayan hurda indirimi muhakkak tekrar düşünülmelidir. Yolda olduğunu sandığımız 'hurda araç indirimi' ve paketle ilgili diğer konular Haziran'a kadar sonuçlanır diye umuyoruz' görüşüne yer verdi.



Burhanoğlu, otomotiv sektörü kurtarılırsa Türkiye ekonomisinin de kurtarılmış olacaklarını kaydetti.

