Tim Duncan'ın forması emekli oldu!

New Orleans Pelicans'ı 113-100 yendikleri maçın ardından San Antonio Spurs'ün efsane isimlerinden Tim Duncan'ın 21 numaralı forması emekli edildi.



Spurs'te Pelicans ile oynanan karşılaşmanın ardından sezon öncesi basketbolu bırakan Tim Duncan'ın 21 numaralı forması emekli edildi.

Takımında 19 yıl görev yapan ve 5 NBA şampiyonluğu yaşayan Duncan, Spurs'ün kulüp tarihinde George Gervin (44), David Robinson (50), Sean Elliott (32), James Silas (13), Avery Johnson (6), Bruce Bowen (12) ve Johnny Moore'dan (00) sonra forması emekli edilen 8. basketbolcu oldu.