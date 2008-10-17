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Spor

Tim Duncan farkı

NBA'de hazırlık maçları serisi devam ediyor. Perşembe günü oynanan maçta San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers'ı 91-70 mağlup etti.

17 Ekim 2008 03:00


NBA'de hazırlık maçları serisi devam ediyor. Perşembe günü oynanan maçta San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers'ı 91-70 mağlup etti. Tim Duncan ve arkadaşları son çeyrekteki etkili oyunları ile mücadeleyi 21 sayı farkla galip tamamladı.

San Antonio Spurs'te Tim Duncan ürettiği 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, kenardan gelerek 15 sayı üreten M.Bonner performansıyla beğeni topladı.

Cleveland Cavaliers'ta süperstar Le Bron James 6 sayıyla hayal kırıklığı yaratırken, çift haneli sayılara ulaşan tek oyuncu Z.Ilgauskas oldu.

NBA'de perşembe gecesi oynanan diğer hazırlık maçlarında şu sonuçlar alındı;

Orlando Magic: 94 (R.Lewis 26 sayı)
Charlotte Bobcats: 84 (G.Wallace 18 sayı)

Minnesota Timberwolves: 90 (R.Gomes 17 sayı, 7 ribaunt)
Toronto Raptors: 86 (A.Bargnani 22 sayı)

Dallas Mavericks: 81 (D.Nowitzki 15 sayı)
Detroit Pistons: 85 (R.Hamilton 17 sayı)

Boston Celtics: 111 (T.Allen 32 sayı)
New Jersey Nets: 108 (V.Carter 19 sayı)

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