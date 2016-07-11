Tim Duncan basketbola nokta koydu

NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Tim Duncan, emekliliğini açıkladı. 40 yaşında emekli olan Duncan, tüm kariyerini geçirdiği San Antonio formasıyla 5 kez NBA şampiyonluğu yaşadı.

NBA, basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından birine veda etti. NBA'e, 1997 yılında San Antonio Spurs tarafından ilk sırada seçilerek adım atan Tim Duncan, 40 yaşında emeklilik kararı aldı.

5 şampiyonluk yaşadı

Duncan, 19 sezon boyunca formasını terlettiği San Antonio Spurs ile 1999, 2003, 2006, 2007 ve 2014'te 5 NBA şampiyonluğu kazandı. San Antonio, Duncan’ın formasını giydiği 19 sezonun tamamında play off’larda mücadele etti.

Duncan, Kareem Abdul-Jabbar ile birlikte 26 bin sayı - 15 bin ribaund ve 3 bin blok barajlarını geçen, NBA tarihindeki 2 oyuncudan biri. Duncan ayrıca, aynı takımın formasıyla, 1000 galibiyet barajını aşan ilk ve tek oyuncu unvanını da elinde tutuyor.

Gelmiş geçmiş en iyi 4 numara

1998'de yılın çaylağı seçilen Duncan, daha sonra başarı basamaklarını hızla tırmandı. Birçokları Duncan’ı, NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 4 numarası olarak görüyor. Parlak kariyeri boyunca 15 kez All-Star seçilen Duncan, 15 kez de yılın en iyi savunma beşinde yer aldı. 2002 ve 2003'te, üst üste 2 kez en değerli oyuncu ödülünü kazanan Duncan, 3 kez de final serisinin en değerli oyuncusu oldu.