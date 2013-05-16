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Dünya

Tim Cook ile kahve içmek Lamborghini'den daha pahalı

Apple CEO’su Tim Cook ile kahve içmek için başlatılan açık artırmada 2013 model lüks otomobil Lamborghini Aventador Roadster’dan daha fazla para ödendi

16 Mayıs 2013 16:50

İhtiyacı olan projelere finansal destek sağlamak için açık artırmayla para toplayan Charitybuzz şirketi son olarak Apple CEO’su Tim Cook ile kahve içmek için kampanya başlattı.

Salı günü sona eren açık artırma Tim Cook için ödenen son para 610 bin dolar oldu. Site kampanya dahilinde 146 kişiyle daha görüşmeler için açık artırma başlattı.

Bu şekilde  Robert F. Kennedy Center for Justice adına başlatılan kampanya için toplamda 1,1 milyon dolar toplandı.

cnbce.com'un haberine göre, hayırseverlik kuruluşu, bu kampanyayla dakikada 10 bin 167 dolar ile 20 bin 33 dolar arasında değişen bir kazanç elde etti. Lamborghini Aventador Roadster’ın satış fiyatı 420 bin dolar.

Bu şekilde Cook ile yarım saat kahve içmek için ödenen 610 bin dolar Lamborghini’yi oldukça geride bırakıyor.

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