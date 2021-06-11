TİM Başkanı Gülle: Turizm gelirlerindeki kayıp 2009 krizinde yaşanan kayıptan 11 kat daha fazla

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, salgın döneminde turizm hareketlerinin yüzde 74 daraldığına dikkat çekerek, "Turizm gelirlerindeki kayıp ise 2009 finansal krizinde yaşanan kayıptan 11 kat daha fazla. Bir buçuk senenin ardından lojistik sektöründe yoğunluk var. Uzun süredir evlerde kapalı alan insanların ciddi bir şekilde bir turizm hareketlerini getireceğini umuyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen "Global Turism Forum Bodrum Zirvesi" kapsamında, küresel siyasetin ve turizmin önemli isimleri Covid-19 sürecinde sektörün durumunu konuşmak için bir araya geldi.

"Kayıp 2009 finansal krizinde yaşanan kaybın 11 katı"

TİM Başkanı İsmail Gülle, etkinliğin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, salgın döneminde turizm hareketlerinin yüzde 74 daraldığını söyledi. Turizm gelirlerindeki kaybın ise 2009 finansal krizinde yaşanan kaybın 11 katı olduğuna işaret eden Gülle, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinden en çok hizmet sektörü etkilendi. İhracat bu dönemde bir iki ay haricinde üretimimizi ve ihracatımız hep zirvede tuttuğunuz biraz önce de söylediğim gibi hizmet ihracatımızın çok etkilendiği bir süreç yönetimi oldu. Dünya Birleşmiş Milletler Dünya Turizm örgütü verilerine göre 2020 yılında uluslararası turizm hareketleri yüzde 74 daraldığını biliyoruz. Turizm gelirlerindeki kayıp ise 2009 finansal krizinde yaşanan kayıptan 11 kat daha fazla. Ancak inanıyoruz ki bacasız sanayimiz ihracatın dinamosu olan turizm sektörümüz bu dönemde elde edilen tecrübe ve kazanımlarla bizleri güvenilir yarınlara daha hızlı şekilde taşıyacak."

"Uzun süredir evde olan insanlar turizmi harekete geçirecek"

Biz 27 sektörü temsil ediyoruz. Hizmet sektörümüze bunların içerisinde. Mal ihracatında önemli bir toparlanma sağladık. Bu sene mayıs ayından mayıs ayına ihracatımızı 195 milyar dolara çıkarttık. İnşallah yıl sonunda da 200 milyar doların üzerine giden bir ihracat rakamını yakalayacağız. 2019 yılında 63 milyar dolarlar seviyesine getirdiğimiz hizmet ihracatımızın 23 milyar dolarlar seviyesine geldiğini görüyoruz. Bir buçuk yıla yaklaşan bu süreç hepimizde ciddi beklentiler doğurdu. Lojistik ticaretinde yoğunluk var aynı beklentinin turizmde de olacağını bekliyoruz. Uzun süredir evlerde kapalı alan insanların ciddi bir şekilde bir turizm hareketlerini getireceğini umuyoruz. Aşının sağlamasıyla ortamın hızlı bir şekilde toparlayacağını umuyoruz." (ANKA)