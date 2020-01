-TİM, 50 bin ihracatçıya yeni anayasayı soracak İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 50 bin üyesinin yeni anayasa konusundaki görüşlerini paylaşması için anket çalışması başlattı. TİM, yeni anayasa hakkında üyelerinin görüşlerini, katkılarını ve beklentilerini ''www.tim.org.tr'' adresinde açtığı anketle belirleyecek. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Anayasa Mahkemesi eski raportörü Doç. Dr. Osman Can, yapılacak çalışmanın moderatörü olacak. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni anayasa çalışmasına ilişkin bilgi vermek amacıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, TİM'in anayasa değişikliklerinin olduğu 12 Eylül 2010 referandumu dahil olmak üzere, anayasa ile ilgili yapılan tüm değişikliklerin, çalışmaların tarafı olduğunu belirtti. Başından beri Türkiye'nin yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu söylediklerini ifade eden Büyükekşi, ''Niye yeni bir anayasa? Çünkü mevcudun yazıldığı şartlar normal değildi. Dünya değişti, Türkiye değişti. Türkiye'nin sosyoekonomik düzeyi büyük bir dönüşüm geçirdi'' dedi. Türkiye'nin 1982 Anayasasını 17 kez değiştirdiğini, ancak Anayasanın genelinde bulunan yasakçı yapıyı değiştiremediğini söyleyen Büyükekşi, bu defa katılımcı bir yöntemle, sivil toplum kuruluşlarının da etkin bir şekilde katkı vereceği yeni bir fırsat olduğunu vurguladı. Mehmet Büyükekşi, şunları kaydetti: ''Anayasalar temel uzlaşı metinleri. Türkiye'nin çağın ruhunu yakalamak gibi büyük hedefleri var. 2023 hedefleri var. Küresel hedefleri var. Bunları başarmak için yeni bir anayasa gerekli. Yeni bir uzlaşma gerekli. Biz başından itibaren şunu söyledik: 'sivil, insan haklarına saygılı ve özgürlükleri daha da genişleten, tüm Türkiye'yi kucaklayan bir anayasaya acilen ihtiyacımız var'... Çünkü ekonomik gelişme, demokrasi ile at başı giden bir süreçtir. Ekonomi, demokrasi ve bireysel özgürlüklerin egemen olduğu bir ortamda serpilir, gelişir, büyür. Ülkemizde barışı, kardeşliği, birlikteliği tesis edecek, ayrım yapmaksızın tüm kesimleri kucaklayacak, demokrasi ve insan haklarına saygılı, herkesin bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duymasını sağlayacak sivil bir anayasaya ihtiyacımız var.'' İktidardan tüm muhalefete, sivil toplum örgütlerinden, üniversitelere dek, Türkiye'nin uzlaşmayla sivil bir anayasaya kavuşmasının, ekonomik gelişmeye büyük katkı sağlayacağını belirten Büyükekşi, kendi içinde birlik olmuş bir Türkiye'nin, hem bulunduğu coğrafyada merkezi bir güç olarak daha fazla öne çıkacağını hem de daha da güçlenen ekonomisiyle, dünya sahnesinde çok daha önemli bir aktör olacağını ifade etti. Mehmet Büyükekşi, ''2012 Türkiye'sinin yepyeni ufuklara açılmasını arzu ediyoruz. 2012 yılından en büyük beklentimiz yeni bir anayasanın hazırlanmasıdır'' dedi. -''TİM'in 50 bin üyesine anayasayı soruyoruz''- TİM olarak iş dünyasının görüşlerini, katkılarını, beklentilerini yansıtacak bir çalışmayı hazırlamaya başladıklarını bildiren Büyükekşi, şunları kaydetti: ''Biz TİM'in 50 bin üyesine Anayasayı soruyoruz. www.tim.org.tr sitemizden bir anketi üyelerimize açtık. İstiyoruz ki TİM'in 50 bin üyesi aktif bir şekilde görüşlerini belirtsin. Nasıl bir anayasa istediklerini bizimle paylaşsınlar. Anketimizde hem şıklı sorularımız var hem de herkesin tüm önerilerini paylaşacağı bir bölüm var. Biz bir anayasa metni yazmayacağız. Bir çerçeve raporu hazırlayacağız. Temel ilkeleri ve beklentileri paylaşacağız. Gelecek tüm görüşleri de derleyerek hem Yüce Meclis'e hem de siyasi partilerimize sunacağız. İktidar ve muhalefetin yeni bir Anayasa konusunu seçim vaatlerinin içine alması bizleri umutlandırıyor. İnanıyoruz ki, milletimizin iradesinin tecelli ettiği Yüce Meclis toplumun tüm kesimlerinin haklarını koruyacak, herkesin arkasında duracağı ve anlayacağı bir metni ortaya çıkaracaktır.'' İş dünyasının diğer örgütlerinin de Anayasa ile ilgili çalışmalar yaptıklarını, toplumun çok değişik kesimlerinin benzer çalışmaları yapmasını son derece olumlu bulduklarını dile getiren Büyükekşi, ne kadar çok çalışma yapılırsa Meclis Uzlaşma Komisyonunun işinin o kadar kolaylaşacağını düşündüklerini vurguladı. Soruları da yanıtlayan Büyükekşi, anket çalışmasını bir aylık bir süre içinde bitirmeyi planladıklarını söyledi. Büyükekşi, ''Biz burada tabana inmiş oluyoruz. Tabanın görüşlerine ayna olmak istiyoruz. Herhangi bir şekilde yönlendirme yok. Ankete firmaların vergi numarası ile veya şahısların kimlik numarası ile giriliyor'' dedi. İhracat Eğilim Anketlerine genelde 500-550 firmanın katıldığını söyleyen Büyükekşi, burada da 1.000'in üzerinde katılım olur diye düşündüklerini belirtti. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Anayasa Mahkemesi eski Raportörü Doç. Dr. Osman Can da burada yapılan çalışmanın talep toplamaya ilişkin olduğunu, kendisinin toplanacak anket sonuçlarını koordine edip rapora dönüştüreceğini, anayasanın toplum sözleşmesi olmasını arzu ettiklerini kaydetti. -TİM Başkanı ankete online olarak cevap verdi- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın toplantısındaki konuşmaların ardından ankete online olarak cevap verdi. 21 sorunun yer aldığı ankette, ''Yeni anayasa ve anayasa yapım süreci konusunda kendinizi ne kadar bilgili hissediyorsunuz?'' sorusuna Büyükekşi ''çok bilgiliyim'' yanıtını verdi. Büyükekşi, ankette yer alan ''Yeni anayasa, girişim özgürlüğü ile yenilikçi ve rekabetçi ekonomi karşısında engel oluşturmayacak esneklikte olmalıdır'', ''Yeni anayasa, gelecek kuşaklara karşı sorumluluk anlayışıyla doğayı koruyan ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını güvence altına alan bir yapıda olmalıdır'', ''Yeni anayasada asgari ücret ile ilgili bir düzenleme yer almamalıdır'', ''Yeni anayasada yenilenebilir kaynakların özel üretime açılması sağlanmalıdır'', ''Yatırım, sanayi, teknoloji politikalarının Merkez bürokrasisi ve politik aktörlerin ortaklaşa kararıyla belirlenmesi anlayışından vazgeçilmelidir'', ''Anayasal düzenin karar alma, dünyanın değişik ülkelerindeki ekonomi politikalarındaki değişimlere cevap verme yeteneği ve hızı artırılmalıdır'', ''Sektörümüzün 2023 hedefini gerçekleştirmek için mevcut siyasal karar alma mekanizmalarının hızı yetersiz kalmaktadır'', ''İhracat sağlıklı büyümeye ve dünya piyasalarında mevcut, ortaya çıkacak ve çıkması muhtemel taleplere uygun üretim anlayışını esas almalıdır, ekonomi bürokrasisi de bu talepleri karşılayacak şekilde yapılandırılmalıdır'', ''Toplumsal barışı sağlamakla ve geleceğin teknolojik gelişmelerine hazırlıklı, etkin ve minimum devlet yapılanmasıyla yetinen bir anayasa, sektörümüzün taleplerini karşılayacaktır'', ''Üniversitelerin ekonomi dünyasıyla etkileşimi güçlendirilmeli, mevcut yapısı değiştirilerek merkeziyetçilikten kurtarılmalıdır'', ''Anayasal düzen güvenlik konseptinden uzaklaşıp ekonomik ve entelektüel gelişim konseptine dayandırılmalıdır'', ''Türkiye'nin etnik, kültürel, inanç vesair toplumsal sorunlarının çözümlenmesi sektörümüze olumlu yansıyacaktır'', ''Devlet teknolojik gelişim ve inovasyonla güçlendirilen altyapıyı sağlamalı, kendisi aktör olmaktan çıkmalıdır'', ''Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler karşısında, yakın zamanda siyasal yapılarda esaslı değişimler olacaktır. Türkiye'nin buna hazırlıklı olması gerekir'', ''Yeni anayasanın hazırlanması sürecinde STKlar aktif rol oynamalıdır'', ''Bireysel özgürlükleri esas alan ve bireyi devlet karşısında koruyan yeni bir anayasa gereklidir'', ''Anayasa yapılırken, başka ülke deneyimlerinden yararlanmakla birlikte, Türkiye'nin tarihsel, kültürel ve sosyal dinamizmi esas alınmalı, geleceği bunun üzerine inşa etme yöntemi tercih edilmelidir'', Kısa ve devleti geleceğin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmakla yetinen bir anayasa sorunların çözümünde daha etkili olacaktır'' ifadelerine ilişkin ''tamamen katılıyorum'' seçeneğini tercih etti. ''Yeni anayasada devlet teşkilatı âdem-i merkezileştirilmeli; yerel yönetimler güçlendirilmeli'' görüşüne 'Biraz katılıyorum'' yanıtını veren Büyükekşi, ''1982 Anayasası'nda bugüne kadar yapılmış değişiklikler sorunların çözümünde etkili olmuştur'' görüşüne ''kesinlikle katılmıyorum'' yanıtını verdi. Anketin son şıkkında ise üyeler ''Yeni anayasada daha başka ne tür beklentiniz var?'' sorusuna vereceği cevapta önerilerini dile getirebilecek.