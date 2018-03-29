TİM: 2017 yılındaki yüzde 7.4'lük büyümenin 0.15 puanı net ihracattan kaynaklandı

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2017 yılındaki \"güçlü büyümede\" ihracatçıların \"önemli bir rol oynadığını\" vurguladı ve \"(Yüzde) 7.4 oranındaki büyümemizin 0.15 puanı net ihracattan kaynaklandı\" dedi.

Büyüme verisiyle ilgili yazılı açıklama yapan Büyükekşi, \"2017 yılı başladığında, 2016’nın olumsuz etkilerimizi geride bıraktığımızı ve 2017 yılının artık ihracatımız ve ekonomimiz için bir Atılım Yılı olacağını ilan etmiştik\" dedi ve ekledi:

\"Yakaladığımız bu güçlü büyümede ihracatçılarımız önemli bir rol oynadı. 7.4 oranındaki büyümemizin 0.15 puanı net ihracattan kaynaklandı.

\"Bu katkıda ihracat tek başına 2.55 puan pozitif katkı sağlarken, ithalat ise büyümeye –2.4 puanlık katkı verdi.

\"İhracatçılarımızı hem ihracat rakamlarındaki başarısı hem de büyümeye verdikleri katkılardan ötürü kutluyorum.

\"İhracatçılarımıza sundukları destekler ve her daim ihracatçılarımızın sorunlarını dinleyip çözüm getiren, başta Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci olmak üzere Hükümetimiz ise bu başarıya giden yolu bizler için açmış oldu.\" (Fotoğraflı)