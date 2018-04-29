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BBC Türkçe

Tillerson: YPG'ye ağır silah vermedik ki geri alalım

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'ye Washington'dan herhangi bir ağır silah desteği verilmediğini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'ye Washington'dan herhangi bir ağır silah desteği verilmediğini söyledi.

Tillerson, "Geri alınacak bir şey yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyareti neden önemli?

Türkiye, ABD'nin IŞİD'le mücadele için YPG'ye verdiği silahları geri alması gerektiğini söylüyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Tillerson'un bugün Ankara'ya giderek Türkiye hükümeti yetkilileriyle temaslarda bulunması bekleniyor.

2017'nin yaz aylarında ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ABD'nin desteğiyle IŞİD'in Suriye'deki en önemli merkezi olan Rakka'ya yönelik bir operasyon başlatmıştı.

verilen silahlar arasında ağır makinalı tüfekler, zırhlı araçlar ve buldozerler yer aldığı

ABD'den yapılan açıklamalarda, verilen tüm silahların seri numaralarının kayıt altında tutulduğu da ifade edilmişti.

adlarını gizli tutarak basına konuşan ABD'li yetkililerin açıklamalarına göre

Türkiye ise bu kararı sert bir dille eleştirmiş ve bu "destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağını" söylemişti. Türkiye, PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'yi 'terör örgütü' olarak nitelendiriyor.

ABD ise her ne kadar PKK'yı 'terör örgütü' olarak kabul etse de, YPG'nin PKK'dan farklı bir oluşum olduğunu savunuyor.

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