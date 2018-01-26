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Dünya
Deutsche Welle

Tillerson: Güvenli bölge önerisinde bulunmadım

Güvenli bölge konusunda ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan açıklama geldi. Davos'ta konuşan Tillerson, Türk mevkidaşına Suriye sınırına güvenli bölge kurulması konusunda öneride bulunmadığını söyledi.

26 Ocak 2018 04:23

Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu sonrası Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suriye'de güvenli bölge oluşturulması için bir teklifte bulunmadığını açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu için Davos'a giden Tillerson, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşme öncesi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya "Birkaç olası seçeneği ele aldık. Ancak herhangi bir öneride bulunmadık" dedi.

Güvenli bölge konusunda bir açıklama da Pentagon'dan geldi. Pentagon sözcüsü Kenneth MacKenzie ise Türk ve ABD'li komutanların Suriye sınırında güvenli bölge oluşturma ihtimalini görüştüklerini söyledi.

MacKenzie, güvenli bölge önerisinin bir süredir üzerinde konuşulan bir kavram olduğuna dikkat çekti. Pentagon sözcüsü, "Birkaç yıl içerisinde bu konuyu defaatle ele aldık. Nihai bir karara henüz varılmış değil. Komutanlarımız hala görüşüyor. Bu kavram ortaya atıldı. Şu an için ortaya atılmış bir fikir" dedi.

Çavuşoğlu: Güvenli bölge için önce güven gerekli

Tillerson'ın Afrin'de 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğu yönündeki haberlerle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölge için "önce ABD ile güven tesis edilmesi gerektiğini" söylemişti. Çavuşoğlu, güven tesisi için de "ABD'den somut adımlar görmeleri gerektiğini" kaydetmişti.

Çavuşoğlu, "Bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir. Ama her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konuyu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım" değerlendirmesini yapmıştı.

Tillerson Londra ziyareti sırasında Ankara'nın endişelerine cevap verme amacıyla Suriye sınırında güvenli bölge oluşturma ihtimalini Türkiye ile ele aldıklarını açıklamıştı. Tillerson, bölgede oluşturulacak bir güvenli bölgenin istikrarı sağlamada ve Türkiye'nin güvenliği konusundaki "meşru endişelerini" gidermekte yardımcı olabileceğinin altını çizmişti.

DW/AFP,ÖA/DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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