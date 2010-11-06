-TİLKİYE ÇARPAN ARAÇ DEVRİLDİ İZMİR (A.A) - 06.11.2010 - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde tilkiye çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe-Urla yönünde seyreden Ersin Adıgüzel'in (21) kullandığı 35 HR 196 plakalı otomobil, yola çıkan tilkiye çarptı. Kontrolden çıkarak devrilen araçta bulunan sürücü Adıgüzel, eşi Ezgi (19) ve İlkay Hansu (25) yaralandı. Yaralılardan Adıgüzel çifti Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Hansu ise Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Ersin Adıgüzel'in sürücü belgesinin olmadığı bildirildi.