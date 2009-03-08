Tilki ve karacalar Uzungöl’ü sevdi

Doğu Karadeniz'e gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Uzungöl'ün çevresinde yaşayan karaca ve tilki sayısının arttığı bildirildi.



Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Nuri Alibeyoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli turistik yerlerinden biri olan Uzungöl'de doğal yaşamı korumak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Gölde yapılan dip temizleme çalışmaları ile haşerelerin ortadan kaldırıldığını ifade eden Alibeyoğlu, ''Uzungöl'de doğa açısından çok büyük mesafe kaydettik. Öncelikle orman müteahhitlerini Uzungöl Vadisi'nden çıkardık. Böylece hem orman alanlarında büyük bir gelişme hem de yaban hayatında büyük bir farklılık oldu'' dedi.



Bölgede eskiden çok az sayıda karaca görüldüğünü anlatan Alibeyoğlu, ''Ama şimdi karacaları 10'lu, 15'li gruplar halinde görebiliyorsunuz. Tilkiler artık beldemizdeki kullanılmayan ağıllarda yavruluyor. Yöre halkı tilki yavrularını görse de yavrular orman şartlarında kendilerine yetecek duruma gelene kadar onları ağıllardan çıkarmıyor. Böyle bir mesafe kaydettik'' diye konuştu.



Alibeyoğlu, başta göl olmak üzere bölgedeki doğal yaşamın korunması açısından beldeye gelen yerli ve yabancı turistlerin çevreye çöp bırakmamasını isteyerek, şunları söyledi:



''Karadenizli'nin özelliğidir, kendi başına buyruktur. Oturup yemeğini yiyebileceği yer arar, dere yatakları boyunca bunu yapar. Ne yazık ki giderken bıraktıkları boş şişeler, çöp torbaları, ambalaj kutuları, özellikle yağmur yağdığında Uzungöl'e taşınıyor. Yani turistlerin bıraktığı çöp, bizim için en büyük sorundur.''



Uzungöl'ün Türkiye'de altyapısı ve arıtması bitmiş 43'üncü belediye olduğunu kaydeden Alibeyoğlu, ''Buraya binlerce insan geliyor, siz ne tür tedbir alırsanız alın o insanda çevre bilinci yoksa o çöpü toplayamazsınız'' dedi.



Alibeyoğlu, katı atıkla ilgili bastırdıkları çok sayıda broşürü, çevre bilincinin gelişmesi için Trabzon'daki okullarda öğrencilere dağıtacaklarını sözlerine ekledi.



Bu arada, ördeklerin de uğrak yerlerinden olan Uzungöl ve çevresindeki derelere, aynı akarsulardan yakalanarak Maçka'daki Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonu'na götürülen alabalıklardan üretilen çok sayıda yavrunun bırakılacağı bildirildi.

