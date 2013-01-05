Tilki sandığı teyzesini öldürdü!

Muğla'nın Milas ilçesinde H.A (49) adlı bir kişi, tavuk kümesinin kapısını kapatmak isteyen teyzesini tilki sanarak av tüfeğiyle vurdu. Ateş edilen kadın yaşamını yitirirken, H.A da tutuklandı.

Bahçedeki tavuk kümesinin kapısının açık olduğunu gören Zülfe A. (60), kapıyı kapatmak istedi. Bu sırada uyanan H.A., kümeste tilki olduğunu sanarak av tüfeğini aldı.

Kümese doğru iki el ateş eden H.A, vurduğunu sandığı tilkiyi kümesten almak için gittiğinde teyzesinin cesediyle karşılaştı.

H.A. jandarma ekiplerince gözaltına aldı. Zülfe A'nın cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

H.A da sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.