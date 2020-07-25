Tilki sandı, gelinini öldürdü!

Bartın'da bahçesine tilki girdiğini zannedip tüfeğiyle ateş açan Mustafa Gökçe, fasulye toplayan gelini Gönül Gökçe'yi vurarak öldürdü.

Karahüseyinli köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, köyde oturan Gökçe ailesinin bahçesinde bulunan kümesteki 3 tavuğu tilki telef etti. Emekli madenci Mustafa Gökçe, mısır ve fasulye ekili bahçeden ses gelmesi üzerine av tüfeğini aldı.

Bahçeye tilki girdiğini zanneden Mustafa Gökçe, evinin balkonuna çıkarak av tüfeği ile 2 el ateş etti. Bu sırada bahçede fasulye toplayan Gönül Gökçe, ensesine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kaldı.

Mustafa Gökçe, gelinini vurduğunu fark edince 112 Acil’e haber verdi. Köye gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Gönül Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gönül Gökçe’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Gönül Gökçe’nin yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları ise evin önünde sinir krizi geçirdi. (DHA)