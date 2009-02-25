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Tilbe, 'o' isimleri açıkladı

Tilbe, Tatlıses'in 'pez...nkler' diye söz ettiği kişileri canlı yayında açıkladı: Mahsun Kırmızıgül, Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir

25 Şubat 2009 02:00

Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'in 'pez...nkler' diye söz ettiği kişileri canlı yayında açıkladı: Mahsun Kırmızıgül, Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir 

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Yıldız Tilbe,  Can Dündar'ın NTV'de sunduğu Canlı Gaste programına telefonla bağlandı. Tilbe, Tatlıses ile canlı yayında yaşadığı kavga sonrası tehdit telefonları aldığını söyledi. Tilbe, İbrahim Tatlıses'in p..nkler diye söz ettiği kişilerin de Mahsun Kırmızıgül, Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir olduğunu açıkladı. 

İbrahim Tatlıses tarafından yayınlanan kayıtların görüşmenin sadece bir kısmını oluşturduğunu belirten Tilbe, "O kasette bana yönelik hakaretler, silinmiş" dedi.

Tilbe ayrıca İbrahim Tatlıses'in şirketinde iken çıkardığı kasetten hiçbir kazanç elde edemediğini ve Tatlıses'in kendisine hakaretler savurmasına rağmen şarkılarını söylemekten çekinmediğini savundu. Tatlıses'in bundan böyle kendi şarkılarını okumasını engellemek için her türlü müracaatta bulunacağını da ekleyen Tilbe, tehditlerden dolayı kendisi ve ailesi için endişe duyduğunu söyledi.

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