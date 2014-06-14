Tikrit ve Beci'ye hava harekatı başlatıldı

Irak Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Tikrit ve Beci'ye hava harekatı düzenledi.

Aşiret kaynaklarından alınan bilgiye göre, savaş uçakları, Salahaddin vilayetinin merkez kenti Tikrit ve Beci ilçesinde bazı noktaları bombaladı. Saldırılarda 40 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Saldırıların, askeriye ve emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu bölge sakinlerinin, "Başbakan Nuri el-Maliki hükumeti himayesinden, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) himayesine geçtiklerini" bildirmek üzere toplandıkları yerlere düzenlendiği belirtildi.

Öte yandan Tikrit'teki Saddam Camisi ve Beci'deki El-Fetih Camisi'nin saldırılara hedef olduğu aktarıldı.

IŞİD, Tikrit ve Beci'de bugün verilen cuma hutbelerinde, halka ve güvenlik güçlerine, "tevbe ederek, Maliki hükumetinin himayesinden çıkmaları" çağrısında bulunmuştu. Irak makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.



