-''TIKLAYIN, KURBANINIZ KAPINIZA GELSİN'' GAZİANTEP (A.A) - 10.11.2010 - Gaziantep'te bir internet sitesi, taleple kurbanlıkları kesip müşterilerin adresine kadar teslim ediyor. ''kurbaniste.com'' internet sitesinin sahibi Erkan Sezer, yaptığı açıklamada, uzun süredir böyle bir projeleri olduğunu ancak iki ay önce bunu hayata geçirebildiklerini söyledi. Sadece kurban bayramlarında değil, sünnet, düğün, nişan gibi özel günlerde ve adaklarda da vatandaşlara hizmet sunduklarını dile getiren Sezer, vatandaşların bir ''tık'' ile internet sitelerine girip istediği kurbanlığı seçebildiğini ifade etti. İlerleyen zamanda, altyapılarını geliştirdiklerinde vatandaşların kurbanının fotoğrafını ve videosunu izleyebileceğini, vatandaşa en hızlı hizmeti sunmayı amaçladıklarını bildiren Sezer, şöyle devam etti: ''Kurbanlık isteyen vatandaşların siteye girip talep formu doldurması yeterli. Kişinin talebi anında bize mail olarak geliyor. Biz talebi alır almaz hanımızda görevli arkadaşları bilgilendiriyoruz. Kurbanlık isteğe göre kesilmeden ya da kesilip temizlendikten sonra isteyen kişinin adresine teslim ediliyor. Bunlar İslami şartlara göre yapılıyor. Vatandaşlarımızın taleplerini besihane ve çiftliklerimizden karşılıyoruz. Hizmetimiz şimdilik Gaziantep ile sınırlı. Altyapımızı biraz daha geliştirerek bölgeye, hatta Türkiye'ye hizmet vermeyi hedefliyoruz. Hayvancılık sektöründeki varlığımız atalarımızdan bize miras kalmış. Babamız bu işi yapmış. Babamızdan sonra biz bu işi yapıyoruz. Ama son yıllarda Türkiye'de hayvancılık sektöründeki kriz piyasaları tamamen alt üst etti.'' Sezer, şimdiden birçok talep aldıklarını, gerek Almanya gerekse İsviçre ve Arap ülkelerinden vekalet usulü ile aldıkları siparişleri kesip isteğe göre aş evlerine, yetiştirme yurtlarına ve huzur evlerine teslim edebildiklerini ifade etti. Sezer, böyle bir siteyle insanlara ihtiyaç duydukları bir konuda yardımcı olmayı hedeflediklerini kaydetti.