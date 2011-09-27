-TİKA'nın Suriye'deki çalışmaları ŞAM (A.A) - 27.09.2011 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının (TİKA) büyük bir belirsizlik ve gerginlik içindeki Suriye'deki çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. TİKA'nın Şam Koordinatörü Emre Yüksek, "eski Osmanlı Eserlerinin restorasyonundan Filistinli mültecilere yardıma kadar çeşitli projelerde çalışıyoruz" dedi. Yüksek, AA'ya verdiği mülakatta, daha çok kültürel mirasın korunması ve tarihi eserlerin restorasyonu gibi projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, konuyla ilgili şunları kaydetti: "TİKA Şam ofisi 2010 yılı Nisan ayında faaliyetlerine başladı. Daha çok kültürel mirasın korunması ve eserlerin restorasyonu projelerimiz var. Bu projelerin başında Süleymaniye Külliyesi geliyor. Suriye Hükümeti tarafından özel bir yasası onaylanan projenin geçen yıl itibariyle çizim ve hazırlık süreci bitmiş durumda. Bu proje TİKA’nın yapmış olduğu alan bakımından en büyük projelerden biridir. İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle uygulama ihalesine çıkılması planlanıyor. Bunun yanı sıra Şam’da daha başka Osmanlı eserleri üstünde çalışıyoruz. Bunlardan biri Osmanlı mezarlığı, bu mezarlığın önemi, Şam’da yöneticilik yapmış kişiler ve askerlerin mezarlarının bulunması. Bu mezarlıkla ilgili daha önce çalışmalar yapılmış ancak yeni projemizle mezar taşlarının temizlenmesi, isimlerin tekrar düzenlenmesi ve ziyarete açılmasını hedefliyoruz. Ayrıca, Halep’te Mimar Sinan’ın talebelerinden Sinan Paşa’nın yaptırdığı Adliye Camisi’nin minaresinde zamanla doğal etkenlerden dolayı eğilme olmuş. Minareyi düzeltmek için bir projemiz var. Yine Halep’te Halep Mevlevihanesinin yanındaki Osmanlı mezarlığının çevre düzenlemesi projesi var.Bu projelerle ilgili izinler yetkili makamlar tarafından alındı. Her iki projenin de yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor." Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan ve eski Osmanlı vesikalarının tutulduğu "Tarihi Vesikalar Merkezi" ile ilgili çalışmalarının olduğunu ifade eden Yüksek, "Eski gazete nüshaları, eski sicil kayıtları, mahkeme tutanakları gibi birçok belge bulunmakta. Bu çalışmayla beraber tarih araştırmacıları için çok önemli bir kaynak ortaya çıkacak diye düşünüyoruz" dedi. -Filistinli mülteci öğrencilere yardım eli- Emre Yüksek tarihi eserlerle ilgili çalışmalarının yanı sıra, Suriye'de bulunan Filistinli Mültecilere yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, bu eğitim yılı başında ihtiyaç sahibi Filistinli öğrencilere "Filistinli Mültecilere Eğitim Yardımı Projesi" kapsamında gerekli olan kırtasiye malzemelerinin dağıtıldığını sözlerine ekledi. TİKA olarak başkent Şam’da ve diğer şehirlerde Filistin Hayır Cemiyeti adlı sivil toplum kuruluşu ile işbirliği içinde eğitim yardımlarını dağıttıklarını aktaran Yüksek sözlerini şöyle sürdürdü: "Şam, Hama, Humus, Halep ve Lazkiye’de bulunan Filistin mülteci kamplarında ihtiyaç sahiplerine eğitim dönemi başında bu ihtiyaçlarını karşılama projesi geliştirdik. Bu çerçevede Şam’da Yermuk ve Hüseyniye kamplarında okul giysisi, çanta ve kırtasiye malzemelerinin dağıtımına 23 Eylül tarihinde başlandı. Aynı zamanda Hama, Humus, Halep ve Lazkiye’deki Reml El Filistini kamplarında da eğitim malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Toplam 3700 öğrenciye bu yardımları ulaştırdık. Şam’da 1250 ilköğretim öğrencisi, yaklaşık 400 orta öğrenim ve 250 kadar da lise öğrencisinin eğitim yılı başındaki ihtiyaçlarını karşıladık."