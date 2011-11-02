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Yaşam

TİKA'nın adı değişti ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 14:40

-TİKA'nın adı değişti ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının (TİKA) adı, ''Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'' olarak değiştirildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. KHK ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.  Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) kuruldu.

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