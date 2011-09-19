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Tıkanan kanalizasyon 2 can aldı ELAZIĞ (A.A)

19 Eylül 2011 23:53

-Tıkanan kanalizasyon 2 can aldı ELAZIĞ (A.A) - 19.09.2011 - Elazığ'ın Palu ilçesinde tıkanan kanalizasyonu açmak için rögara inen 2 işçi hayatını kaybetti. Beyhan beldesi Güney Mahallesi'nde sürdürülen kanalizasyon çalışmalarında görev alan müteahhit firma işçileri Bayram Kaplan (26) ile Fehmi Göker (23), yaklaşık 15 gün önce yaptıkları 4 metre derinlikteki kanalizasyonda tıkanıklık olduğunu belirledi. Bunun üzerine çalışmak amacıyla işçiler rögara girmeye karar verdi. İlk olarak rögara işçilerden Fehmi Göker indi. Göker'den bir süre sonra haber alamayan Kaplan da endişelenerek arkadaşını kontrol etmek üzere rögara girdi. Bu sırada olay yerinin yakınlarında oynayan çocuklar, yaklaşık 1 kilometre ileride aynı kapsamda çalışan işçilere haber verdi. Rögara inen işçiler Kaplan ve Göker'in cesetleriyle karşılaştı. İşçilerin cesetlerinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılacağı bildirildi. Rögarda gazdan zehirlendikleri tahmin edilen işçilerin kesin ölüm nedenleri otopsinin ardından netlik kazanacak.

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