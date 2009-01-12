Tıkalı kalp damarları yeni teknikle açıldı

İlk kez tıkalı damarlar yüksek titizlikle çalışan yeni bir teknik ile tamamen açıldı.



Girişimsel kardiyolog Frank Zidar, yeni cihazı Austin Kalp Hastanesi'nde Periferik Damar Hastalığı (PAD) bulunan bir hasta üzerinde kullandı. Hastanın bacağındaki ana damar yüzde 100 tıkalıydı. Uzmanlara göre, bu teknik kullanılmasaydı zayıf dolaşımdan dolayı hastanın bacağındaki kronik ve şiddetli ağrı devam edecekti.



Zidar, "Tıkanık damarların geleneksel tedavisinde, bacaktaki tıkanık bölgedeki damarların içinde dolaşan manüel kılavuz teller kullanılıyordu. Bu çok iddialıydı, çünkü bu kılavuz tellerin manevrası oldukça güç oluyordu. Ancak bu yeni manyetik kılavuz tel teknolojisi daha iyi kontrol ediliyor ve daha doğru sonuçlar sağlıyor. Bir kere tıkanıklığa ulaştığı zaman, kılavuz telin ucun tıkanıklığı yakabiliyor ya da tıkanıklığa doğru giden küçük bir geçişi kesip çıkarabiliyor. Böylece tıkanıklığı açmak için mevcut teknikleri kullanmamıza izin veriyor. Ayrıca, bu yeni teknoloji ameliyat süresini kısaltıyor" diye konuştu.



Amerikan Kalp Birliği'ne göre, PAD hastalığı 8-12 milyon Amerikalıyı etkiliyor. Eğer tedavi edilmezse, hastalık ülserleşiyor, kangrene dönüşüyor ve hatta ölüme neden olabiliyor. Austin Hastanesi'nin duyurusuna göre, manyetik olan bu cihaz tamamen kapalı damarlardan geçmek için kullanılabiliyor.

