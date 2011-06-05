-TİKA BAŞKANLIĞINA SERDAR ÇAM ATANDI ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığına Serdar Çam, Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına ise Mehmet Yörükoğlu ile Necati Şahin atandı. Bazı bakanlıklardaki görevlere ait atama kararları, Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Mehmet Yörükoğlu'nun yeniden atanması kararlaştırıldı. Merkez Bankasının diğer başkan yardımcılığı görevine de Necati Şahin getirildi. Dış Ticaret Müsteşarlığında (DTM) açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, İhracat Genel Müdürü İbrahim Şenel, bu nedenle boşalacak İhracat Genel Müdürlüğüne, Serbest Bölgeler Genel Müdürü Tarık Sönmez atandı. DTM İhracat Genel Müdürlüğü Yardımcılığına da aynı kurumda Dış Ticaret Uzmanı olan Yavuz Özutku getirildi. DTM'de açık bulunan Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına aynı yerde Daire Başkanı olan Alper Kurtoğlu, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdür Yardımcılığına aynı yerde daire başkanı olan Mehmet Halil Madazlı atandı. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına ise Serdar Çam getirildi.