TikTok, veri ihlali iddiası sonrası 6 Milyar dolar zarar etti

Kitle.net'te yer alan habere göre dünyanın en kalabalık 2. ülkesi olan ve TikTok’u en çok kullanan ülkelerden biri olan Hindistan’ın ülke genelinde TikTok’u engellemesi, TikTok’a büyük bir darbe oldu. Çin ve Hindistan arasında yaşanan gerginliğin ardından Çin’e ait 59 uygulamayı yasaklayan Hindistan hükümeti, bu 59 uygulama içerisinde TikTok, Mobile Legends gibi oldukça fazla kullanıcısı olan uygulama ve oyunlara da yer vermişti.

Ardından ülke genelindeki erişim engeli hakkında açıklama yapan Hintli yetkililer, bu erişim engeli yasağının “veri ihlali” sebebiyle getirildiğini ve TikTok’un kişisel kullanıcı verilerini Çin’e sattığını iddia etmişti.

Hindistan’ın “veri ihlali” sebebiyle bu uygulamaları engellemesinin ardından bir diğer skandal da iOS 14 sürümü ile ortaya çıktı. iOS 14’ün getirdiği güvenlik ve gizlilik geliştirmeleri sayesinde TikTok uygulamasının, kopyaladığınız her şeyi kaydettiği ortaya çıkmıştı. Sizlere aktardığımız haberimizdeki gibi TikTok, panonuzu kopyalamanın dışında pek çok özel bilginize de erişebiliyordu.

Tüm bu veri ihlali iddialarının ve Hindistan tarafından gelen açıklamaların ardından TikTok tüm haber medyalarında gündem oldu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı TikTok’u silerken, pek çoğu da tepkilerini gösterdi. Bir çok kullanıcı tarafından “Çin’e veri sattığına” kesin gözüyle bakılan TikTok, bu süreçte hem Hindistan’dan, hem bir çok ülkeden büyük bir kullanıcı kitlesini kaybetti.

Forbes dergisinin haberine göre TikTok, bu dönemde 6 milyar dolarlık dev bir zarar etti. Bunun yanında diğer ülkelerden bir çok kişinin de TikTok’a karşı olumsuz bakması ve uygulamayı kaldırması, TikTok’un zararını büyüttü. Veri ihlali iddialarının ardından ülkemizde de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) TikTok hakkında inceleme başlattı.