TikTok'un Çin versiyonu, çocukların günde 40 dakikadan fazla uygulamada kalmasına izin vermeyecek

T24 Dış Haberler

Sosyal medya platformu TikTok’un Çin’de kullanılan versiyonu, 14 yaş altındaki çocukların ekran başında geçirdiği süreyi düşürmek için günlük 40 dakika sınırlaması koydu.

CNN’de yer alan habere göre, TikTok’un kurucusu ByteDance, Çin’deki uygulama Douyin’de 14 yaş altındaki kullanıcıların günlük 40 dakikadan uzun uygulamada vakit geçiremeyeceğini duyurdu.

ByteDance, çocukların Douyin’e 22.00-06.00 saatleri arasında erişemeyeceğini söyledi.

Şirket, ebeveynlerden çocukların platforma gerçek isimleri ve yaşlarıyla kayıt olmalarını sağlamalarını istedi. Öte yandan gerçek adını ve yaşını kullanmayalara dair nasıl bir önlem alınacağı bilinmiyor.

Çin’de teknoloji şirketlerine çocukların ekran başında geçirdiği saati düşürmeleri yönünde çağrılar yapılıyor. Çin, “Çocuk Koruma Yasasını” yeniden gözden geçirerek, internet hizmet sağlayıcılarının çocukların geçirdiği zamanla ilgili de adım atması yönünde değişiklik yapmıştı.