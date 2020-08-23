TikTok harekete geçti; Trump yönetimine dava açılacak

ABD'de Trump yönetiminin 'ulusal güvenlik tehditi' olarak belirterek hedef aldığı Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin merkezli ByteDance isimli şirketin geliştirdiği popüler uygulama TikTok, Trump yönetiminin uygulamanın ABD operasyonlarının ABD'li bir şirket tarafından satın alınmaması durumunda engellenmesine yönelik kararına yanıt verdi. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetimin endişelerine ciddi bir şekilde karşı çıkıyor olsak da yaklaşık bir yıl iyi niyetle yapıcı bir çözüm bulmak için çalıştık. Bunun üzerine karşılaştığımız ise yönetimin gerçeklere dikkat etmeden özel işletmelerle anlaşma yoluna gitmeye çalışarak yarattığı ikili süreçten yoksunluk oldu. Hukukun üstünlüğünün gözden çıkarılmadığından emin olmak için şirketimiz, ve kullanıcılarımıza adil davranıldığından emin olmak için yönetimle yargıda karşı karşıya gelmekten başka şansımız kalmadı"

ByteDance, Pazartesi günü Trump yönetimine dava açacağını açıkladı.

Popüler video uygulaması TikTok'un yalnızca ABD'de 175 milyon defa indirildiği belirtildi. Trump yönetimi TikTok'un ajanlık işlerinde kullanılabilecek bir ulusal güvenlik tehditi olduğunu savunuyor.