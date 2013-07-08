TİHV: Taksim’de 13 gazeteci darp edildi, ikisi gözaltına alındı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) satırlı saldırganların serbest bırakıldığı Taksim’de, 13 gazetecinin darp edildiğini, bunlardan ikisinin gözaltına alındığını bildirdi. TİHV, polislerin yine kask numaralarının bulunmadığının anlaşıldığına dikkat çekti. TİHV’e göre, 7 Temmuz gecesinin sonunda 59 gözaltı yaşandı. TİHV’in, Gezi Parkı eylemine yönelik bilgi notu şöyle:



6 Temmuz günü plastik mermi ile müdahale



İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin Taksim projesini iptal etmesinin ardından 6 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’na gitmek için İstiklal Caddesi’nde ve Taksim Meydanı’nda toplanan halka, polis gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle saldırdı. Gece boyunca İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında ve Taksim Meydanı civarında devam eden saldırılar sırasında esnaf oldukları belirtilen 4 kişi Talimhane’de halka satırlarla saldırdı.



59 kişi gözaltına alındı. Binlerce yaralı



Gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından 7 Temmuz 2013’te serbest bırakıldı. Gece sonunda 59 kişi gözaltına alındı, onlarca insan yaralandı. Toplanan gruplara saldıran polislerin kask numaralarının bulunmadığı ortaya çıkarken polis, sarı basın kartı bulunan gazetecileri de darp etti. Edinilen bilgilere göre 13 basın yayın çalışanı darp edilirken 2’si de gözaltına alındı.



Tutuklananların sayısı 101



Tüm Türkiye’de gözaltına alınanların sayısı ise TİHV verilerine göre 3 bin 482’ye, tutuklanan kişi sayısı ise 8 Temmuz 2013’te itibariyle 101’e yükselmiştir. Tutuklamalara "yasadışı örgüt yöneticisi veya üyesi olmak", kamu malına zarar vermek", "silah ve mermi bulundurmak" veya "cami basmak" gerekçe olarak gösterilmiştir.

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamayla, eylemlerin Bingöl ve Bayburt hariç tüm illerde yapıldığını, eylemlere 2,5 milyon insanın katıldığını, 4 bin 900 kişinin gözaltına alındığını, 4 bin insanın yaralandığını, 14 parti binasının maddi hasara uğradığını duyurmuştu.

Gezi Parkı eylemlerine evlerinin balkonundan tencere ve tava ile ses çıkartarak katılan şu ana kadar 10 kişiye "Kabahatlar Kanunu’na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle 88’er lira, 9 öğrenciye ise aynı kanundan dolayı 1000’er lira para cezası verildi.