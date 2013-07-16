TİHV: Gezi Parkı eylemlerinde 133 kişi tutuklandı, 3 bin 636 kişi gözaltına alındı

Hülya Karabağlı / Ankara

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) Gezi Parkı bilgilendirme notuna göre, tutuklu sayısı 133’e yükseldi. Tüm Türkiye’de gözaltına alınanların sayısı ise TİHV verilerine göre 3 bin 636. TİHV, daha önceden eylemlere katılmış kişilerin evlerine polis baskınlarının devam ettiğine dikkat çekti.

TİHV’in açıklaması şöyle:

"Tüm Türkiye’de gözaltına alınanların sayısı ise TİHV verilerine göre 3636’ya, tutuklanan kişi sayısı ise 16 Temmuz 2013’te itibariyle 133’e yükselmiştir.

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamayla, eylemlerin Bingöl ve Bayburt hariç tüm illerde yapıldığını, eylemlere 2,5 milyon insanın katıldığını, 4 bin 900 kişinin gözaltına alındığını, 4 bin insanın yaralandığını, 14 parti binasının maddi hasara uğradığını duyurmuştu.

Gezi Parkı eylemlerine evlerinin balkonundan tencere ve tava ile ses çıkartarak katılan şu ana kadar 10 kişiye “Kabahatler Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 88’er lira, 9 öğrenciye ise aynı kanundan dolayı 1000’er lira para cezası verildi."