T24 LogoT24 Logo
Gündem

TİHV: Gezi Parkı eylemlerinde 133 kişi tutuklandı, 3 bin 636 kişi gözaltına alındı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Gezi Parkı eylemlerinde gerçekleştirilen gözaltılar ve tutuklamalarala ilgili bir bilgi notu yayımladı

16 Temmuz 2013 16:03

Hülya Karabağlı / Ankara

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) Gezi Parkı bilgilendirme notuna göre, tutuklu sayısı 133’e yükseldi. Tüm Türkiye’de gözaltına alınanların sayısı ise TİHV verilerine göre 3 bin 636. TİHV, daha önceden eylemlere katılmış kişilerin evlerine polis baskınlarının devam ettiğine dikkat çekti.

TİHV’in açıklaması şöyle:

"Tüm Türkiye’de gözaltına alınanların sayısı ise TİHV verilerine göre 3636’ya, tutuklanan kişi sayısı ise 16 Temmuz 2013’te itibariyle 133’e yükselmiştir.

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamayla, eylemlerin Bingöl ve Bayburt hariç tüm illerde yapıldığını, eylemlere 2,5 milyon insanın katıldığını, 4 bin 900 kişinin gözaltına alındığını, 4 bin insanın yaralandığını, 14 parti binasının maddi hasara uğradığını duyurmuştu.

Gezi Parkı eylemlerine evlerinin balkonundan tencere ve tava ile ses çıkartarak katılan şu ana kadar 10 kişiye “Kabahatler Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 88’er lira, 9 öğrenciye ise aynı kanundan dolayı 1000’er lira para cezası verildi."

ETİKETLER

gezi parkıtihvgözaltıtutuklu

İlgili Haberler

CHP'nin Gezi Parkı raporu: Dövüle dövüle gözaltına alındılar, haksız yere tutuluyorlar!

CHP'nin hazırladığı rapora göre Metris Cezaevi'ndeki gençlere, koğuşta ayak işleri anlamına gelen 'ortacılık' yaptırılıyor. Tehdit edildiklerini söyleyen gençlere zorla nöbet tutturuluyor

Uluslararası İnsan Hakları Komisyonu: Hükümet 'cadı avı' başlattı

Gezi Parkı olayları hakkında rapor hazırlayan Uluslararası İnsan Hakları Komisyonu: Resmi makamlar, barışçıl göstericilere ve gözlemcilere karşı bir 'cadı avı' başlatmış durumdadır

İstanbul'da 19 ilçede Gezi Parkı operasyonlarında 30 gözaltı

Gözaltına alınanlar arasında lise öğrencilerinin de bulunduğu belirtiliyor

AİHM'den Türkiye'ye 'biber gazı' uyarısı

Gezi Parkı olaylarıyla gündeme gelen biber gazı kullanımıyla ilgili olarak AİHM'den Türkiye'ye uyarı geldi. Ankara, geçen hafta da biber gazı kullanımı nedeniyle mahkum olmuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24