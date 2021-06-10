TİHV, 2020 yılındaki hak ihlallerini paylaştı: Hak savunucularına 24 yıl hapis cezası, 90 tutuklama, 1079 haber ile 97 internet sitesine erişim engeli

Türkiye İnsan hakları Vakfı (TİHV), 2020 yılında, hak savunucularının karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine ilişkin bir infografik hazırladı. Buna göre, 2020 yılında hak savunucularına 24 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hak temelli kuruluşların üye ve yöneticileri gözaltına alındı, tutuklandı. Etkinlikler yasaklandı, barışçıl gösteriler polis müdahalesiyle engellendi.

Hrant Dink Vakfı Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanan çalışmada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi ışığında, Türkiye’nin 2020 yılı panoraması rakamlarla ortaya kondu.

TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin verilerinden derlenen infografiğe göre, 2020 yılında; 7 ayrı davada 17 hak savunucusu yargılandı. 7’si hakkında 24 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hak temelli sivil toplum kuruluşlarının üye ve yöneticisi 324 kişi gözaltına alınırken, 90’ı tutuklandı.

Kadın ve LGBTİ+ haklarıyla ilgili 10 etkinlik engellendi, 4 etkinlik yasaklandı. 18 toplantı ve gösteriye kolluk güçleri tarafından müdahale edilirken, 164 kişi işkence ve kötü muameleye maruz bırakılarak gözaltına alındı. Çok sayıda kişiye idari para cezası kesildi.

Çevre ve kent hakkıyla ilgili 18 barışçıl toplantı ve gösteriye kolluk güçleri müdahale etti. 84 kişi gözaltına alınırken işkence ve kötü muameleye maruz kaldı.

Çalışmada, BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’nde “insan haklarına ve temel özgürlüklere ilişkin düşünce, haber ve bilgileri yayınlamak ve başkalarına iletmenin” herkes için bir hak olarak tanımlandığı da hatırlatıldı. Türkiye’de bu kapsamda yaşanan hak ihlallerine örnek olarak mahkemelerin verdiği erişim engelleme kararları gösterildi.

Buna göre Türkiye’de 2020 yılında,

1079 haber,

97 internet sitesi,

635 internet adresi,

10 sosyal medya hesabı,

301 içerik hakkında erişim engelleme kararı verildi.