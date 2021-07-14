TİHEK Başkanı Süleyman Arslan görevden alındı, yerine Muharrem Kılıç atandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında atama kararları yer aldı.

Buna göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına Muharrem Kılıç getirilirken, İkinci Başkanlığa Alişan Tiryaki, kurul üyeliklerine ise Burhan Erkuş, Dilek Ertürk, Harun Mertoğlu, İsmail Ayaz, Mehmet Emin Genç, Muhammet Ecevit Carti, Saffet Balın, Ünal Sade ve Zennure Ber'in atamaları yapıldı.

Bu atama kararıyla 2017 yılından beri TİHEK Başkanlığı koltuğunda oturan Süleyman Arslan görevden alınmış oldu.