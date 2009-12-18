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Tiger Woods'un hareminde Jessica’da var

ABD'li golf yıldızı Tiger Woods'la birlikte olduğu dedikodusu çıkan ilk ünlü isim şarkıcı Jessica Simpson oldu.

18 Aralık 2009 02:00

5Dünyanın en zengin sporcusu olan ve eşini 11 kadınla aldattığı ortaya çıkan ABD'li golf yıldızı Tiger Woods'la birlikte olduğu dedikodusu çıkan ilk ünlü isim şarkıcı Jessica Simpson oldu.

  İkilinin, Simpson'ın temmuz ayında bir golf turnuvasının açılışında Amerikan Milli Marşı'nı söylemek için yer almasıyla yakınlaştığı konuşuluyor. Simpson ise ilişkiyi yalanlıyor.

Bu arada Tiger’in eşi Elin Nordgren'in Noel tatilini çocuklarla tek başına geçireceğini açıklarken, Tiger evden ayrılıp yatında yaşamaya başladı.

Jessica Simpson fotoğrafları için tıklayınız

Elin Nordgren fotoğrafları için tıklayınız

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