Tiger Woods: Çok özür dilerim

T24 - Özel hayatındaki sorunlar yüzünden golfe bir süre ara veren ABD'li Tiger Woods, 3 ay önce ortaya çıkan evlilik dışı ilişki skandalları nedeniyle kameralar önünde özür diledi.



Ünlü golfçü Tiger Woods, Florida'daki Ponte Vedra Beach'de bir grup gazeteci ve arkadaşının önünde düzenlediği basın toplantısında,"Sorumsuzca ve egoistçe davrandığım için hepinizden özür dilerim" dedi.



Eşi İsveçli Elin Nordegren'in kendisine hiçbir zaman vurmadığını belirten Woods, "Nordegren'i aldattığını ve terapi gördüğünü" söyledi.



Woods, "Bazıları, Elin'in bana şükran gecesinde saldırdığını ve zarar verdiğini ileri sürdü. İnsanların böyle hikayeler uydurması beni sinirlendiriyor. Elin bana o gece de, başka bir gece de vurmadı. Evliliğimizde hiçbir zaman şiddet olmadı. Yanlış yaptım, ilişkilerim oldu, aldattım. Yaptığım kabul edilemez ve tek suçlu benim. Karımı, çocuklarımı, annemi, eşimin ailesini, dostlarımı ve beni seven hayranlarımı incittim" diye konuştu.



Golfe ne zaman dönerim bilmiyorum



Kendisini çocuklarına örnek gösteren ebeveynlerden de özür dileyen Woods, karşılaştığı sorunları çözmek için 45 gün terapi gördüğünü söyledi. Golfe geri dönmek istediğini de belirten Woods, " Bu ne zaman olur bilmiyorum" dedi.



Woods'un basın toplantısını ABD'de çok sayıda televizyon kanalı canlı yayımladı.



Evlilik dışı ilişkisi yaklaşık 3 ay önce basına sızan Tiger Woods, daha önce "haddini aştığını ve ailesine ihanet ettiğini" söylemişti.