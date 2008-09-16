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Dünya

Tiflis'e NATO çıkarması

NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, “Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen NATO'nun genişlemeyi sürdüreceğini ve Gürcistan'ın da İttifak'a kesin alınaca&

16 Eylül 2008 03:00

De Hoop Scheffer, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bugün üniversitede yaptığı konuşmada, “NATO'nun kapıları Gürcistan'a tamamıyla açık. Rusya'nın askeri müdahalesi ilişkilerimizi kesemez” dedi.

NATO'nun Hollandalı Genel Sekreteri, “Gürcistan'ın hangi tarihte NATO üyesi olabileceğini” belirtmedi.

Tiflis'e NATO çıkarması

NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, ittifaka üye 26 ülke temsilcisiyle birlikte Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e çıkarma yaptı. Scheffer, Avrupa Birliği’ni Kafkaslar’da Rusya’ya boyun eğmekle suçladı.

Tiflis’e hareketinden önce The Financial Times Gazetesi’ne demeç veren Scheffer, "8 Eylül tarihinde Avrupa Birliği siyasi yönetimi adına Moskova’ya giden Nicolas Sarkozy liderliğindeki heyetin imzaladığı üç maddelik ek anlaşma bizde şaşkınlık yarattığı gibi NATO tarafından kabul edilemez maddeler içermektedir. AB ile Rusya arasında yapılan yeni ek anlaşma savaşın başında yine Sarkozy tarafından yapılan 6 maddelik barış planına tamamen aykırı unsurlar içeriyor. Avrupa tarafından olumlu başarı olarak gösterilen ek anlaşma Rusya’ya tüm dünyanın Gürcistan toprağı saydığı Güney Osetya ile Abhazya’da askeri üs kurmasına ve 7 bin 600 asker bulundurmasına kapıyı açıyor. Rusya’nın bölgede askeri varlığına hukuki kılıf uydurması, NATO tarafından kabul edilebilir gelişme sayılamaz" dedi.

Tiflis’teki NATO toplantısının savaştan önce planlandığını da hatırlanan Scheffer, "Toplantının en önemli amaçlarından biri bu ülkenin yıkılan alt yapısının yeniden inşa edilmesi olacak. Gürcistan’ın bir daha saldırılara maruz kalmaması için hava sahası denetimi de NATO ile ortaklaşa gerçekleştirilmesinin pratik yönleri ele alınacak" diye konuştu.

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