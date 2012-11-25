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Yaşam

'Özel araçlar kış lastiği kullanmak zorunda değil!'

Emniyet yekilileri, kış lastiği takmayan sürücüye ceza uygulamasının şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlara yönelik olduğunu, özel araçlar için herhangi bir zorunluğun bulunmadığını bildirdi

25 Kasım 2012 15:10

Emniyet yetkilileri, kış lastiği takmanın yalnızca ticari araçlar için geçerli olduğunu, özel araçların ise böyle bir yasal zorunluluk bulunmadığını bildirdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan yolcu ve eşya taşıyan  ticari araçlarda kış lastiği kullanılmasını zorunlu hale getiren yönetmelikle, fiyatların 105 ile 350 lira arasında değişen kış lastiklerine talebin arttığı belirtildi.

Bazı lastik satıcılarının kış lastiğinin herkes için zorunlu olduğunu ileri sürmesi ve bununla ilgili mesajlar atmasıyla emniyet yetkilileri AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kış lastiği takmayan sürücüye ceza uygulamasının öncelikle şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlara yönelik olduğuna dikkat çeken trafik yetkilileri, özel araçlar için herhangi bir zorunluğun bulunmadığını kaydetti.

Yetkililer, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, aralık ayı başından nisan ayı başına kadar kış lastiği kullanmayan ticari araç sahiplerine 500 lira ceza verileceğini, bu yönetmeliğin hususi araçları kapsamadığını bildirdi.

 

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