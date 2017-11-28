Ticari araç evin çatısına uçtu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç yolun altında bulunan evin çatısına çarptı. Aşağı doğru dik şekilde duran araç, ev ile toprak zemin arasında sıkıştı.

Kaza gece saatlerinde, Hürriyet Mahallesi 2061 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çankaya idaresindeki 34 FD 896 plakalı hafif ticari araç ile yolda ilerlerken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Hafif ticari araç yolun altında bulunan evin çatısına çarptı. Aşağı doğru dik şekilde inen araç, çatı ile toprak zeminde arasında sıkıştı. Sürücü kazadan yarala almadan kurtulurken, evin çatısında hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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