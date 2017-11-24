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Ekonomi

Ticaret ve hizmet sektörlerinde çalışılan saatler azaldı

İstanbul, 24 Kasım (DHA) – Türkiye genelinde ticaret ve hizmet sektörlerinde, yılın üçüncü çeyreğinde toplam cirolar, istihdam ve brüt ücret artarken, çalışılan saatler azaldı

24 Kasım 2017 13:58

İstanbul, 24 Kasım (DHA) – Türkiye genelinde ticaret ve hizmet sektörlerinde, yılın üçüncü çeyreğinde toplam cirolar, istihdam ve brüt ücret artarken, çalışılan saatler azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) Ticaret ve Hizmet Endeksleri verilerine göre, takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi, 2017 yılının ilk dokuz ayında, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 19.1 artarken, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 3.8 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet istihdam endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0.5 artarken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.5 arttı.
Ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 0.7 düştü.
Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı III. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 9.9 artarken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.2 arttı. (Grafik)

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