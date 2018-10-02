'Ticaret savaşı' alev aldı; ABD ve Çin gemileri karşı karşıya geldi!

ABD'nin, Çin'e uyguladığı yaptırımların ardından iki ülke Çin Denizi'nde karşı karşıya geldi. Çin'in 12 mil kadar kara sularına giren ABD destoyerini, Çin savaş gemileri önledi. ABD medyası, Çin savaş gemilerinin ABD destoyerine 15 metreye kadar yaklaştığını ileri sürdü. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Mattis'in ekim ayındaki ziyaretini iptal ettiği ortaya çıktı.

Çin'e ait savaş gemilerinin, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaların kara sularına giren ABD destroyeri "USS Decatur"a önleme yaptığı bildirildi.

İsmini vermek istemeyen bir ABD’li bir yetkili, önleme sırasında Çin gemilerinin ABD gemisine "güvenli olmayan" mesafeye kadar yaklaştığını belirtti.

ABD medyası da Çin savaş gemilerinin ABD destroyerine 15 metreye kadar yaklaştığını iddia etti.

ABD gemisinin ihtilaflı Spartly Adaları'nın uluslararası hukuka göre 12 deniz mili olan kara sularına girmesi üzerine Çin savaş gemilerince önleme yapıldığı belirtiliyor.

ABD Donanması, "USS Decatur"un pazar günü bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlık konusu olan Spartly Adaları'nın 12 millik kara sularına girdiğini açıklamıştı.

Mattis, Çin ziyaretini iptal etti

Diğer taraftan, ekim ayında Çin'e seyahat etmesi planlanan Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Pekin ziyaretini iptal ettiği ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, ziyaretin iptal edildiğini doğruladı.

Yetkili, iptal gerekçesine ilişikin detay vermekten kaçınırken ziyaretin, Çin ile ABD arasında son zamanlarda yaşanan gerilim nedeniyle iptal edildiği yorumları yapılıyor.