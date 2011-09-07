-Ticaret müşaviriyle devam edilecek ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan İsrail'den ticaret baş müşavirini geri çektiklerini, Dışişleri ikinci katip düzeyine emsal olacak ticaret müşaviriyle İsrail ile ticari ilişkileri götüreceklerini bildirdi. Bakan Çağlayan, MÜSİAD heyetini kabulünde, Türkiye'nin İsrail konusundaki hassasiyetini çok net şekilde ortaya konulduğunu belirterek, ''İsrail aslında iyi bir ticaret partnerini kaybediyor'' dedi. İsrailli yatırımcıların ve İsraillilerin bu durumdan kendi hükümetleri adına son derece tedirgin olduklarını ifade eden Çağlayan, şöyle devam etti: ''Mesele Türkiye'nin İsrail devletiyle meselesi. Türkiye'nin İsrail vatandaşlarıyla hiçbir sorunu yok. Sorun İsrail hükümetinin kendisidir. Yanlış ve hatalı tutumudur. ABD başta olmak üzere, birçok ülke bunu kınamıştır. İsrail hükümeti maalesef aklı selim olmamıştır. 9 masum insanın öldürülmesinin hiçbir şekilde izah edilmesi mümkün değildir.'' -''Ticari ilişkilerde şu anda herhangi bir karar alınmış değil''- Bakan Çağlayan, gazetecilerin soruları üzerine bir ticari ateşe ile çalışmanın talimatını verdiğini ve kararnameyi hazırladıklarını kaydederek, ''Ticari ilişkilerde şu anda herhangi bir karar alınmış değil. Ticari ilişkilerde kesinti söz konusu değil, şu an için devam ediyor. Tavrımızı ortaya koyuyoruz, bu bir temsil anlayışıdır'' dedi.