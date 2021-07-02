Ticaret Bakanlığı'ndan taksit düzenlemesi

Taksit sayılarında yeni düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mal ve hizmet satışlarından hizmet sayısı 12 ayı geçemeyecek. Yayınlanan karar ile cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde taksit sayısı da belli oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre;