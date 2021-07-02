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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan taksit düzenlemesi

Fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak

02 Temmuz 2021 00:39

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi. Fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

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