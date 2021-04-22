Ticaret Bakanlığı'na kendi şirketinden dezenfektan satışı yapan eski bakan Ruhsar Pekcan hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın aile şirketinden Ticaret Bakanlığı’na 9 milyon TL'lik dezenfektan satın almasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın eşi Hasan Pekcan’ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden dezenfektan satın alması üzerine HKP, avukatları aracılığıyla Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında “Görevi Kötüye Kullanma”, “İrtikâp”, “Kamu Görevlisinin Ticareti”, “Nüfuz Ticareti Suçu” suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP dilekçesinde, “Şüpheli Ruhsar Pekcan bir gece yarısı operasyonuyla görevinden azledilmesi idare tarafından bu suçları işlediğinin de kabulüdür” denildi. Pekcan hakkında soruşturma yürütülerek kamu dava açılması talep edildi.

"Takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Suç duyurusunun ardından HKP İstanbul İl Yönetici Stj. Av. Doğan Çıngı Çağlayan Adliyesi’nin önünde açıklama yaptı. Çıngı şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz gün görevden alınan Ticaret eski Bakanı hakkında, Halkın Kurtuluş Partisi olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Ticaret Eski Bakanı kendisine ait şirket üzerinden piyasa fiyatının altında dezenfektan alımı yaptığı için bugün Çağlayan Adliyesindeyiz. Eski Bakan sanki Bakanlık kendi malıymış gibi kendisine ve eşine ait şirket üzerinden bütün bu suçları işlemiştir. Ruhsar Pekcan hakkında işlediği suçlardan dolayı, görevi kötüye kullanma, irtikâp, Kamu Görevlisinin ticaret yapma suçundan dolayı suç duyurusunda bulunduk. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu suç duyurumuzun takipçisi olacağız. AKP’giller her geçen gün yeni bir suça imza atıyorlar. Ülkemizi mahvettikleri gibi, işledikleri suçlarla hem kendilerine hem yandaşlarına her türlü çıkarı sağlamakta, ama halkımız açlık, sefalet içerisinde yaşamaktadır. İşte biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak, sadece bugün değil geçmişte de AKP’gillerin işlediği bütün suçlara karşı suç duyurularında bulunduk. Suç duyurularında bulunmamızın amacı; AKP’gillerin elbet birgün işledikleri bu suçlardan dolayı yargı önünde yargılanacak, gerekli cezaları alacak olmasıdır.

Bugün yaptığımız suç duyurusunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz inanıyoruz ki, yaptığımız bu suç duyuruları, tarihe not edilecek, günü geldiğinde bu suçları işleyenler bağımsız mahkemeler tarafından yargılanacaklardır. Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu görevimizi yerine getiriyoruz. Ve bilinsin ki AKP’giller ne zaman, nerede hangi suçu işlerse işlesin karşılarında olmaya devam edeceğiz. Suç duyurularını yapmaya devam edeceğiz. Bu konunun takipçisi olacağız. Ülkemizi, vatanımızı, adaleti AKP’gillerin eline bırakmayacağız.”