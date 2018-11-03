Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye, İran yaptırımlarından muaf

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulan 8 ülkeden birinin de Türkiye olduğu yönünde bilgiler geldiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin, İran yaptırımları konusunda düzenledikleri basın toplantısında 2015 yılındaki İran nükleer anlaşmasıyla yürürlükten kaldırılan tüm ABD yaptırımlarının yeniden uygulamaya konulduğunu açıklamış, ilk aşamada 8 ülkeye geçici olarak muafiyet tanınacağını ifade etmişlerdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili ""İran'la tercihli ticaret anlaşmamız sürüyor. İlk bilgiler Türkiye'nin, İran'a yaptırımlarda muaf tutulacağı yönünde. Petrol harici neyi kapsıyor göreceğiz" dedi.

"İran komşumuz, ticaretimizi sürdürmek zorundayız" diyen Bakan Pekcan, "Petrol almasak da, İran'a ödeme yapacağımız anlaşma var" dedi.