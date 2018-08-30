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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Gelişmeleri anlık takip ederek tedbirleri almaya devam edeceğiz

  ANKARA (DHA) - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Twıtter adresinden ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında  arz-talep dengesi

30 Ağustos 2018 15:34

 

ANKARA (DHA) - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Twıtter adresinden ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamada, \"Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında  arz-talep dengesiyle uyuşmayan  fiyat artışları, stokçuluk vb. piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz\" dedi. 
 

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