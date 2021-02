Ticaret Bakanı Pekcan: Birleşik Krallık ile en kısa sürede anlaşma imzalamak istiyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye olarak, İngiltere- AB görüşmelerini yakinen takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söylemek isterim" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye 100 Ödül Töreni'ne video konferansla katıldı.

Programa Bakan Pekcan'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı. Programda konuşan Pekcan, Türkiye'nin genç ve dinamik bir ülke olduğunu, hızlı büyüme, kalkınma ve dünyanın en üst gelir grubundaki ülkeler arasına girme hedefleri çerçevesinde, hep birlikte çalışmalar yaptıklarını söyledi. Pekcan, son bir-kaç yıllık dönemde, küresel ticaretin gelişimini bir miktar sekteye uğratan önemli vakalar ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, "Bunlardan ilki, ABD-Çin-Avrupa Birliği ekseninde gelişen ticaret savaşları ve korumacı politikalardaki artış oldu. Bu da küresel ekonomi ve ticaretin gelişimini kayda değer biçimde ivme kaybına sebep oldu. İkinci vaka ise, 2020 yılı ile birlikte, etkisini ani ve ciddi biçimde gösteren Covid salgını oldu. Salgın küresel ekonomide hem arz hem de talep yönlü bir şok yarattı. 2'nci dünya savaşından sonra görülen en ciddi küresel ekonomik daralmayı yaşadık ve bütün dünya olarak halen hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

"AB ve Birleşik Krallık arasındaki süreci takip ediyoruz"

Bakan Pekcan, Birleşik Krallık ile AB ve Türkiye arasında yeni ticaret rejiminin belirginleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti.

"Şu anda Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakinen takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söylemek isterim. Bu anlaşmayla ilgili her an sonuç almayı ve en önemli ticaret ortaklarımızdan İngiltere ile aramızdaki ticaret rejimini netliğe kavuşturmayı umuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık olarak çalışmalarımızı tamamlamakla birlikte biz, şu an için AB ile İngiltere anlaşmasını imzaladığı ya da anlaşmaya vardıkları anda, imzalayabilecek durumdayız. AB ve Birleşik Krallık arasındaki sürecin tamamlanmasını yakinen an ve an takip ediyoruz. En kısa sürede bu anlaşmanın da tamamlanmasını Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz. Birleşik Krallık makamları ile de AB ile de yakın temastayız ve iş insanlarımız için mağduriyet yaratacak bir durum olmaması için çalışmalarımızı üstün bir gayret ve hassasiyetle sürdürüyoruz."

"Henüz ihracat yapmamış firmaları belirledik"

Pekcan, bakanlığın en büyük önceliklerinden bir tanesinin ihracatı tüm bölgelere, tabana daha hızla ve daha fazla yayabilmek olduğunu söyleyerek, bunun için özellikle '81 ilde İhracata İlk Adım’ programını hayata geçirdiklerini ifade etti. Pekcan, "Tüm Türkiye'ye yönelik bir analiz gerçekleştirdik ve güçlü ihracat potansiyeline sahip olmalarına rağmen henüz ihracat yapmamış firmalarımızı belirledik. Şu ana kadar 76 ilimizden 15 bin 770 firmamızı bu anlamda tespit etmiş durumdayız. Bu firmalarımızı sürdürülebilir bir şekilde ihracatçı yapmak için kendilerine özel mentörlük hizmeti sağlayacağız. İlerde onlar da sizler gibi ilk 100 şirket arasında kendilerine yer bulabilecektir" diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra ödül alan 100 firma tanıtıldı.