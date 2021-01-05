Ticaret Bakanı Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık" açıklamasını yaptı.

Pekcan, "Aralıkta ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı." ifadesini kullandı.

2020 yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bakan Pekcan, “Aralıkta ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı. 2020 yılını 169.5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye’nin başarısıdır.” dedi.

Pekcan, “2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51.2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır. 2020 yılı ithalatımız yüzde 4.3 artışla 219.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın hariç olarak baktığımızda 2020 yılı ithalat değeri 194.2 milyar dolardır. Bu da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2.4’lük bir düşüşe karşılık gelmektedir.2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77.3, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85.8 olarak gerçekleşmiştir.” diye konuştu.

Bakan Pekcan, “2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. İlk 3’ü ABD, İsrail ve Güney Kore olmuştur.2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık.2020 yılında ilk defa ihracat gerçekleştiren firma sayısı 18 bin 123 olarak gerçekleşmiştir. (Esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik destek) Bu sabah itibarıyla desteğe başvuru 1 milyon 200 bini aştı.” değerlendirmesini yaptı.