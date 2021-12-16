Ticaret Bakanı Muş: Göbeklitepe’yi AK Parti ortaya çıkardı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Meclis’te muhalefetin Batman’da bulunan Hasankeyf için yaptığı eleştirileri yanıtladı. Muş, "Mardin’de Hasankeyf’te tarihi bir kent. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe insanlık tarihini çok daha geriye götürmüş bir yer. Bunu ortaya çıkartan yine hükümet" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Bakan Muş, Meclis’te devam eden 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine yapılan görüşmelerde konuştu. Muhalefetin Ilısu Barajı nedeniyle Hasankeyf’e dökülen betonları ‘kültürel soykırım’ olarak niteleyerek yaptığı eleştirilere yanıt verdi. Hasankeyf için, 1963’te keşfedilen ve 1995’te kazıların başladığı Urfa’daki Göbeklitepe kazılarını örnek gösteren Muş, şunları söyledi:

"Bunu ortaya çıkartan yine bu hükümet"

“Mardin de çok tarihi bir kent, Hasankeyf de o bölge de tarihi bir kent. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe insanlık tarihini çok daha gerilere götürmüş bir yer. Dolayısıyla bunu ortaya çıkartan yine bu hükümet. Eğer orada bir kültürel soykırımla, böyle bir mantıkla hareket etse bu çalışmalara kaynak ayırıp bunları ortaya çıkartmazdı."