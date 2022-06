Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Fiyatlardaki dalgalanmalar, ilelebet devam edecek bir süreç değil

"Fiyatlardaki dalgalanmalar ilelebet sürecek değil"

"Ekonomik yapımız, ticari hareketlilik, üretim kabiliyetimiz ve kapasitemiz her geçen gün gelişiyor. Türkiye'nin ihracatı, dış ticareti, ekonomik aktivitesi, bunun yoğunluğu her geçen gün artıyor. Şunu takdir edersiniz ki dünyayla bu kadar entegre olmuş bir ekonominin ister istemez emtia fiyatlarının, girdi maliyetlerinin yükseldiği, enerji fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir tabloda bunlardan etkilenmemesi mümkün değil. Şu an yaşadığımız fiyatlardaki bu dalgalanmalar, emtiadaki ve enerjideki bu aşırı oynaklıklardan kaynaklı bir sonuç. Bu ilelebet devam edecek bir süreç değil. Elbette bu fiyatlar enerjideki, emtiadaki girdi maliyetleri üzerindeki bu fiyatlar mutlaka gevşeyecektir ve şu an yaşadığımız bu süreç de sürmeyerek bir neticeye ulaşacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bununla alakalı çeşitli çalışmalar yapılıyor, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."