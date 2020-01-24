Ticaret Bakanı: Bir yılda 9 bin işyeri yandı

Ticaret Bakanlığı, CHP’li Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, 2018’de 9 bin işyerinde yangın çıktığını, sigorta şirketlerinin 528 milyon TL ödediğini ve inceleme süreci devam eden dosyalar için de ödenmesi beklenen tazminat tutarının yaklaşık 1,3 milyar TL olarak hesaplandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 yılında 346 bin 415 yeni işyeri açıldığını belirtirken, 135 bin 789 işyerinin ise kapandığını belirtti.

Pekcan, yanıtında şu bilgileri verdi: “2018 yılında yangın sigortası bulunan ve yangın sonucu hasar gören işyeri (ticari ve sınai faaliyette bulunan işletmeler) sayısı yaklaşık 9 bindir, TSB istatistiklerine göre, 2018 yılında yangın hasarı nedeniyle sigorta şirketlerince; inceleme süreci tamamlanan dosyalar için yaklaşık 528 milyon TL ödenmiş ve inceleme süreci devam eden dosyalar için de ödenmesi beklenen tazminat tutarı yaklaşık 1,3 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda sigortacılık sektörü için toplamda yaklaşık 1,85 milyar TL tutarında tazminat ödeme yükümlülüğü doğmuştur.”