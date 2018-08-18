Ticaret Bakan Yardımcılığına atama

Ticaret Bakan Yardımcılığı'na Gonca Işık Yılmaz Batur atandı.

Ticaret Bakanlığı ile İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri Başkanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ticaret Bakan Yardımcılığına Gonca Işık Yılmaz Batur atandı.

AA'nın haberine göre İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay, Yatırım Ofisi Başkanlığına ise Salim Arda Ermut getirildi.

Gonca Işık Yılmaz Batur, 1970 yılında Konya’da dünyaya geldi. Kibar Holding Grup Satın Alma Başkanlığı görevini sürdürdü. Yılmaz Batur, Ağustos 2018’de Ticaret Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak atandı.