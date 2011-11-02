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Yaşam

Tibet'in altında yeni levha bulundu ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 14:02

-Tibet'in altında yeni levha bulundu ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Bilim adamları, Tibet'in altında 100 kilometre kalınlığında bir levha keşfetti. Bu levha, yılda 5 santimetre kuzeydoğuya doğru ilerliyor. Uluslararası bilim adamları ekibi, Nature Geoscience dergisinde yayımlanan makalelerinde, Avrasya ile Hindistan levhalarının arasında başka, küçük bir levhanın varlığını saptadıklarını açıkladı. Levhanın, Avrasya plakasıyla çarpışması sonucu Himalaya'yı bir buldozer gibi kaldırdığını ifade eden bilim adamları, Tibet levhasının kuzey sınırını 500 kilometre boyunca saptadıklarını kaydetti. Bilim adamları, bu keşifle Hindistan ve Avrasya levha tektoniği değerlendirmelerinin büyük ölçüde değişeceğini belirtti. Güneyde Hindistan plakasının yeni keşfedilen levhanın altına, kuzeye doğru girdiğini ifade eden bilim adamları, Tibet'in merkezinde ve kuzeyinde bir başka plaka sınırının bulunduğunu, burada da Tibet levhasının kuzeydeki Avrasya plakasının üzerine çıktığını belirtti. Bilim adamları, yeni levhanın varlığını uluslararası bir sismoloji projesi çerçevesinde ispatladı. Bu projede, Tibet'in kuzeyine yerleştirilen çok sayıdaki sismolojik ölçüm cihazı, çok uzakta meydana gelen depremleri kaydetti. Deprem dalgalarının farklı şekilleri, yeraltı yapısı hakkında bilgi veriyor. Bu verileri değerlendiren bilim adamları, Tibet levhasının, Hindistan ve Avrasya plakaları arasında, oldukça keskin sınırlarla ayrılmış farklı bir plaka olduğunu gördü.

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