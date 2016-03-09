TİB'den DİHA'ya 8 ayda 30. sansür!

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) internet sitesini 30. defa erişime engelledi.

24 Temmuz’dan beri DİHA’ya yönelik 29 defa sansür uygulayan TİB, ajansın haber geçtiği dicle-haber.pw sitesini de engelledi. Bu şekilde, sansür kararı 30’u buldu.

TİB’de erişim engelleme sorgusu yapıldığında, ajansın adresiyle ilgili şu karar çıkıyor:

“5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (dicle-haber.pw) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 08/03/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-28375 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.”

"Gerçeklerden Asla Taviz Verilmez" sloganıyla yayın hayatını sürdüren DİHA, www.dicle-news.pw adresinde haber yapmaya devam ediyor.