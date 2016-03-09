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TİB'den DİHA'ya 8 ayda 30. sansür!

DİHA'ya ilk sansür 24 Temmuz 2015'te uygulanmıştı

09 Mart 2016 17:30

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) internet sitesini 30. defa erişime engelledi.

24 Temmuz’dan beri DİHA’ya yönelik 29 defa sansür uygulayan TİB, ajansın haber geçtiği dicle-haber.pw sitesini de engelledi. Bu şekilde, sansür kararı 30’u buldu.

TİB’de erişim engelleme sorgusu yapıldığında, ajansın adresiyle ilgili şu karar çıkıyor:

“5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (dicle-haber.pw) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 08/03/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-28375 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.”

"Gerçeklerden Asla Taviz Verilmez" sloganıyla yayın hayatını sürdüren DİHA, www.dicle-news.pw adresinde haber yapmaya devam ediyor.

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